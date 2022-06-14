شروط التقدم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، كالتالى للعمل الدراسى الجديد:

- يتم فتح باب التقدم من 13 يونيو الجارى حتى 23 من نفس الشهر.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2022.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانونی.

- ملء استمارة التقديم على الرابط الإلكترونى المخصص للتقديم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 23 يونيو 2022، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: http://tawzef.emis.gov.eg

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن هذا الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بــ 21 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بــ 8 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، وهم القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، السويس، أسيوط، مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تستعد للعام الدراسي الجديد 2022/2023 عن طريق اختيار الكوادر من المعلمين والإداريين للعمل بها، وتدريبهم على أيدي خبراء على آليات تدريس المناهج الدراسية المطبقة بالمدارس، وكيفية تطبيق معايير الجودة بها، بالإضافة إلى التدريب على معايير تقويم وتقييم الطلاب.