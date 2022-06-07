التعليم: تدشين مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية العام المقبل

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن العام المقبل سيشهد تدشين مدارس دولية للتكنولوجية التطبيقية، من خلال برنامج يساعد مصر في تطوير التعليم الفني تموله الحكومة ألأمريكية من خلال برنامج الحكومة الأمريكية، وسيتبنى هذا البرنامج إنشاء 10 مدارس، ومعظمها مدارس صناعية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن نسبة دعم على الطالب في التعليم الفني أكثر من نسبة الدعم على الطالب في التعليم العادى، موضحا أنه يتم إجراء اختبارات عديدة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية في مراكز التكنولوجية، وقريبا سيكون هناك جامعات تكنولوجية خاصة ينشئها رجال الصناعة لدعم صناعته الخاصة.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى أن هناك نظرة جديدة للتعليم الفني منذ عام 2014 ، حيث حدث تقيم من البنك الدولي لحالة التعليم الفني في بلدان كثيرة منها مصر والنتيجة لم تكن إيجابية نهائيا، وأكد التقرير حينها إن طلاب التعليم الفني الذين يتخرجون من المدارس يجدون صعوبة في إيجاد فرصة عمل فى السوق، وما أدى إلى تطوير التعليم الفني خلال السنوات الماضية.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى أنه في الماضى كان هناك ميل من جانب الطلاب للالتحاق في التعليم الفني إلا أن خلال السنوات الأخيرة أصبح هناك إقبال أكثر على التعليم العادى عن الفني.