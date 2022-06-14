أهم 5 فوائد لإدراج السلمون فى نظامك الغذائى

كتبت إيناس البنا

توصي معظم الجمعيات الطبية باستهلاك السمك مرتين على الأقل كل أسبوع لجني فوائده المتنوعة، ومن أهم هذه الأسماك هو سمك السلمون الذى يحتوى على دهون مشبعة وغنى بأحماض أوميجا 3.

حقائق غذائية عن سمك السلمون

وفقا لموقع "verywellhealth" تتكون القيمة الغذائية لسمك السلمون من توازن العناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها جسمنا بانتظام للإصلاح والتعافي والتجديد.

يحتوي السلمون على نسبة عالية من السيلينيوم، وهو عنصر غذائي مهم يشارك في تخليق الحمض النووي ويساعد على زيادة التمثيل الغذائي، كما أنه مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتدعم صحة الدماغ.

كما أن الأسماك غنية بفيتامين ب 12 الذي يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء وتنظيم الجهاز العصبي المركزي.

فيما يلي بعض الفوائد المذهلة للسلمون

أفضل مصدر للبروتين

من المؤكد أن 100 جرام من سمك السلمون يمكن أن يوفر ما يقرب من 20 جرامًا من البروتين ، مما يجعله أفضل مصدر للعناصر الغذائية. يساعد البروتين في بناء العضلات الضرورية لمساعدة الجسم على النمو.

يحتوي على مضادات الأكسدة

يحتوي سمك السلمون على أستازانتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبناء المناعة ، ويبقي الأمراض التنكسية العصبية في مأزق.

يعزز صحة الدماغ

الكميات الكبيرة من الفيتامينات والسيلينيوم الموجودة في السلمون تعزز عمل الدماغ، تستخدم أحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة بكثرة في السلمون، على نطاق واسع في علاج مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

ينظم النوم

الاستهلاك المنتظم للسلمون يساعد في علاج الأرق المزمن، وفقًا لمكتبة الطب الوطنية الأمريكية، التربتوفان ، وهو حمض أميني موجود في السلمون ، يساعد الجسم على إنتاج الميلاتونين والسيروتونين اللذين ينظمان دورة النوم.

يحسن صحة القلب

سمك السلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبوتاسيوم يساهم بشكل كبير في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق إزالة التهاب الشرايين، وخفض مستويات الكوليسترول، والحفاظ على ضغط الدم.