لو عايز تحافظ على صحة دماغك.. تناول السلمون 3 مرات أسبوعيا

كتبت - ميرفت رشاد

المأكولات البحرية بجميع أنواعها مهمة للصحة العامة ومفيدة بشكل خاص لصحة الدماغ، فهي فئة غذائية غنية بالمغذيات توفر البروتين والدهون الصحية وفيتامينات ب والمعادن مثل الزنك والحديد واليود، عندما يتعلق الأمر بتغذية الدماغ ، فإن أفضل الأسماك التي يمكن تناولها هي سمك السلمون وفقا لما نشره موقع " eatthis".

يتكون أكثر من نصف الدماغ من الدهون ، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة ، وفقًا للمغذيات ، حوالي 90٪ من الدهون التي تشكل بنية الدماغ تكون على شكل حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA). يعتبر السلمون مصدرًا غنيًا لـ DHA ، بالإضافة إلى حمض أوميجا 3 الدهني المهم الآخر ، وهو حمض Eicosapentaenoic (EPA) في الواقع ، يحتوي جزء واحد من السلمون البري على 1.22 جرام من DHA و 0.35 جرام من EPA إذا كنت تتساءل كيف يتراكم هذا مع الكمية الموصى بها من DHA و EPA ، يجب على المرء أن يستهلك كل يوم حوالي 100٪

يتم إجراء المزيد من الأبحاث لفهم كيف يمكن للنظام الغذائي أن يبطئ أو يمنع التدهور المعرفي، وما هو معروف حتى الآن هو أن تناول كميات أكبر من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالضعف الإدراكي المعتدل ، وفقًا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية .

بالإضافة إلى تغذية دماغك بالمصادر الرئيسية لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، فإن تناول سمك السلمون البري قد يساعد في إنتاج بروتين قوي يسمى عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF). يدعم BDNF نمو خلايا الدماغ وبقائها على قيد الحياة وهو أحد البروتينات المسؤولة عن تكوين خلايا دماغية جديدة.

لمحبي السلمون لا يقتصر الأمر على الاستمتاع بنوع لذيذ من البروتين ، ولكن يمكنك أيضًا الاعتناء بدماغك في هذه العملية، من أجل معرفة فوائد تناول سمك السلمون ، تأكد من تناوله مرتين على الأقل في الأسبوع ولكن من الناحية المثالية ثلاث مرات، لذلك إذا كنت تتسوق بميزانية محدودة ، جرب سمك السلمون البري المعلب.