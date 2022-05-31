أخبار 24 ساعة.. الصحة: جدرى القرود لا يشبه كورونا وانتقاله من إنسان لإنسان ضعيف

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البابا تواضروس يستقبل الرئيس البولندي وقرينته بالكاتدرائية المرقسية فى العباسية
التعليم تعلن فتح باب التقدم إلى برنامج المنح الجامعية لطلاب الثانوية العامة
التعليم: نتائج الأول والثانى الثانوى على مستوى المدرسة وتصحيح الجزء المقالى
الصحة تعلن إجراء قرعة اختيار أعضاء بعثة الحج الطبية غدا
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