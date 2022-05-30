اليوم السابع
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الصحة تعلن إجراء قرعة اختيار أعضاء بعثة الحج الطبية غدا

الإثنين، 30 مايو 2022 03:45 م
الصحة تعلن إجراء قرعة اختيار أعضاء بعثة الحج الطبية غدا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان
كتب ــ وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية للحج  غدا الثلاثاء، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة، على أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بإدارة بعثة الحج الطبية لهذا العام.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، أن البعثة الطبية مهمتها تأمين الخدمات الطبية للحجاج المصريين، مؤكدة استمرار التجهيز للبعثة من خلال توفير الكوادر الطبية وكذلك المستلزمات الطبية والأدوية.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن هناك اتخاذ لكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع العدوى، خاصة كورونا.

 


الصحة

الحج

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البعثة الطبية


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