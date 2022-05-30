الصحة تعلن إجراء قرعة اختيار أعضاء بعثة الحج الطبية غدا

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن البعثة الطبية مهمتها تأمين الخدمات الطبية للحجاج المصريين، مؤكدة استمرار التجهيز للبعثة من خلال توفير الكوادر الطبية وكذلك المستلزمات الطبية والأدوية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن هناك اتخاذ لكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع العدوى، خاصة كورونا.