التعليم تعلن تخرج أول دفعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد امتحانات الدبلومات

كتب محمود طه حسين

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، اليوم الإثنين، امتحانات الدبلوم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021/2022.

وبدأت الجولة بزيارة مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، والمتخصصة بمجال الصيانة الكهربائية بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية وصندوق التعليم حياة، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، بالشراكة مع شركة إيجيبت جولد، وسيشهدان تخرج أول دفعة العام الدراسي 2021/2022.

وخلال جولته، أشاد الدكتور محمد مجاهد، بحسن سير أعمال الامتحانات، وعدم وجود أي مشكلات، وأكد على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وضرورة متابعة غرفة العمليات لكل ما يتم عن كثب لضمان عدم تجاوز أي من تلك القواعد والضوابط بما يعرقل سير أعمال الامتحانات.

وأضاف مجاهد، أن الامتحانات النظرية والعملية تقوم على قياس مدى اكتساب الطلاب للجدارات بشقيها المعرفي والمهارى؛ المطلوبة بمجال التخصص بالشكل الذي يؤهلهم بشكل كامل لسوق العمل، وقد تم تطبيق نظام البوكليت بالاختبارات النظرية التي يخضع لها الطلاب تلك الفترة، وهو النظام الذي يجمع بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة امتحان واحد، لضمان عدم الغش بالاختبارات.

من جانبه قال الدكتور عمرو بصيلة، إن العام الدراسي 2021/2022 سيشهد تخرج طلاب 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، 7 مدارس سيتخرج منها أول دفعة وهم مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، ومدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، و3 مدارس أخري سيتخرج منها ثاني دفعة وهم، مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

واختتم بصيلة، أن هناك عدد من المسارات التي من الممكن أن يسلكها خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل الالتحاق بسوق العمل مباشرة، استكمال دراستهم من خلال الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، أو المعاهد الفنية، أو الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.