اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 10:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الزراعة تستقبل وفدا من المراكز البحثية البولندية

الإثنين، 30 مايو 2022 09:18 م
وزارة الزراعة تستقبل وفدا من المراكز البحثية البولندية جانب من اللقاء
كتبت: أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار وفد من وزارة الزراعة والتنمية الريفية والمراكز البحثية البولندية مركز البحوث الزراعية وتفقد بعض المعاهد والمعامل التابعة للمركز وذلك على هامش زيارة رئيس جمهورية بولندا لمصر.

 

قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن الوفد البولندى استمع إلى عرض حول المركز والدور المنوط به فى خدمة الزراعة المصرية وما يتبعه من معاهد متخصصة ومعامل مركزية كما تم عقد اجتماع ومناقشة بعض القضايا العلمية ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على عدد من مجالات التعاون منها تربية النباتات والانتاج الحيوانى والأسماك وفسيولوجيا النباتات والأمصال واللقاحات والميكنة الزراعية.

 

وأضاف سليمان أن الوفد البولندى تفقد بعض المعامل التابعة لوزارة الزراعة منها معهد صحة الحيوان وكذلك المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية وأشاد الوفد بالمستوى المتميز لهذه المعامل المرجعية التى تم تجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا وأجهزة متخصصة.

 

الجدير بالذكر أنه فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، واندرية دودا رئيس جمهورية بولندا، وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم مذكرة تفاهم فى مجال البحوث الزراعية مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية بولندا.


الزراعه

اخبار الزراعه

المراكز البحثيه

البحوث الزراعيه


الموضوعات المتعلقة

لأول مرة فى المحافظة الساحلية.. بورسعيد تنتج البصل الأحمر.. زراعة مساحة تجريبية والفدان ينتج 14 طنا.. ومدير الزراعة: وفرنا كافة الإمكانات اللازمة وقدمنا الإرشاد الزراعى للمزارعين لنجاح التجربة.. صور

الإثنين، 30 مايو 2022 09:00 م

زراعة الوادي الجديد: إجراء تقييم إنتاج بنجر العلف واختيار الحقول الإرشادية.. صور

الإثنين، 30 مايو 2022 01:48 م

الزراعة: مساحة القمح بالدقهلية 262 ألف فدان والتوريد 300 ألف طن

الإثنين، 30 مايو 2022 01:47 م

زراعات القطن طويل التيلة بالمحافظات تصل لربع مليون فدان بنسبة زيادة 60‎%‎

الإثنين، 30 مايو 2022 01:22 م

"الزراعة": تجهيز تقاوى القمح للموسم الجديد بمشروع مستقبل مصر

الإثنين، 30 مايو 2022 12:29 م

زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن آليات توريد القمح.. صور

الإثنين، 30 مايو 2022 11:58 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة