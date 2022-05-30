وزارة الزراعة تستقبل وفدا من المراكز البحثية البولندية

كتبت: أسماء نصار

زار وفد من وزارة الزراعة والتنمية الريفية والمراكز البحثية البولندية مركز البحوث الزراعية وتفقد بعض المعاهد والمعامل التابعة للمركز وذلك على هامش زيارة رئيس جمهورية بولندا لمصر.

قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن الوفد البولندى استمع إلى عرض حول المركز والدور المنوط به فى خدمة الزراعة المصرية وما يتبعه من معاهد متخصصة ومعامل مركزية كما تم عقد اجتماع ومناقشة بعض القضايا العلمية ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على عدد من مجالات التعاون منها تربية النباتات والانتاج الحيوانى والأسماك وفسيولوجيا النباتات والأمصال واللقاحات والميكنة الزراعية.

وأضاف سليمان أن الوفد البولندى تفقد بعض المعامل التابعة لوزارة الزراعة منها معهد صحة الحيوان وكذلك المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية وأشاد الوفد بالمستوى المتميز لهذه المعامل المرجعية التى تم تجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا وأجهزة متخصصة.

الجدير بالذكر أنه فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، واندرية دودا رئيس جمهورية بولندا، وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم مذكرة تفاهم فى مجال البحوث الزراعية مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية بولندا.