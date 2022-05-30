التعليم تعلن فتح باب التقدم إلى برنامج المنح الجامعية لطلاب الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصف الثالث الثانوي الحكومي والتجريبي ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، تم فتح باب التقديم للانضمام إلى برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

سيقدم البرنامج منحاً دراسية ل 140 طالبًا في العام الدراسي 2023/2022 للحصول على درجات البكالوريوس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة أسيوط وجامعة المنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وجامعة العلمين الدولية وجامعة بدر بالقاهرة.

يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://bit.ly/USAIDscholarsIIIForm

يهدف البرنامج لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية في مصر، من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض، من خلال تقديم فرص تعليم جامعي ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي.

للمزيد من المعلومات عن البرنامج، من خلال الموقع التالي:

https://bit.ly/USAIDscholarsIII