شعبة الجمارك بالغرفة التجارية: 932 مليون جنيه للعمل بالبصمة الكربونية بالموانئ

كتب إبراهيم حسان

قال أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، إن البصمة الكربونية تمنع التلاعب بالعينات وتعزز قطاع التجارة الخارجية المصرية، وهناك توجيهات من القيادة السياسية لتطوير المعامل للعمل بالبصمة الكربونية بأحدث مستوى.

أضاف عبد الواحد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن المعامل المصرية من شأنها أن تختبر العينات لتعزيز التصدير، والغرض من المعامل في الموانئ أن تسهل عملية دخول المنتجات بشكل أسرع، وكذلك للمنتجات الصادرة للإفراج على المنتجات في حد أقصى 72 ساعة.

وأشار إلى اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، 932 مليون جنيه، لتطوير المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية المختلفة، في إطار تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ احدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في اجراءات الفحص والافراج الجمركي، وفقا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة للحفاظ على البيئة.