5 بدائل صديقة للبيئة تخفف بصمتك الكربونية .. تعرف عليها

خلال هذا التقرير نرصد 5 بدائل صديقة للبيئة، يمكنك استخدامها:
1- العودة للمناديل القماش
2- إعادة تدوير زجاجات المياه
3- قش الخيرزان بديلا للشاليمو
المصاصات البلاستيكية أو الشاليمو، من الاشياء التى تشكل ايضا خطرا على البيئة، رغم لجوء عديد من شركات الأغذية والمشروبات لاستخدامها ، ظهرت شركات تتحول للشاليمو الورقى أو المصنوع من قش الخيزران، لإعادة استخدامه.
4- البطاريات القابلة للشحن
تعد البطاريات المصنوعة من مواد كيميائية مختلفة من أخطر ما يكون على البيئة، لأنه عندما تتلف يتم رميها في القمامة، ويمكنك شراء مجموعتين من البطاريات القابلة لإعادة الشحن ، وشحنهما بانتظام، ثم إعادة استخدامهما بدلا من شراء عدد اكثر من البطاريات التي تستخدم مرة واحدة.
5- الأكياس الورق
يستخدم البشر مئات المليارات من الأكياس البلاستيكية كل لحظة، وتشكل خطرا حقيقيا على البيئة، نظرا لعدم تحللها، ويمكنك بدلا من المساهمة في مشكلة البلاستيك ان تقوم شراء عدد قليل من أكياس التسوق ، القابلة لإعادة الاستخدام والبدء في أخذها معك عندما تذهب لشراء اى شىء.
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