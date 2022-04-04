5 بدائل صديقة للبيئة تخفف بصمتك الكربونية .. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

التغيرات المناخية ظاهرة عالمية تتطلب منا جميعا التضافر فى الجهود من أجل إنقاذ الكوكب، والسعى لتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة، فإذا كنت مهتمًا بتحقيق بصمة كربونية أقل، عليك استبدال الضروريات اليومية ببدائل صديقة للبيئة.

خلال هذا التقرير نرصد 5 بدائل صديقة للبيئة، يمكنك استخدامها: 1- العودة للمناديل القماش

استخدام المناديل القماش يعد بديلا رائعا للمناديل الورقية، لأنها قابلة لإعادة الاستخدام مرة أخرى، وتستخدم لسنوات قبل أن تحتاج إلى استبدالها، إضافة إلى أن الموارد التى تحتاجها لغسل كومة من المناديل أقل ضرارا للبيئة، وأقل تكلفة فى الموارد المستخدمة للتخلص من كومة المناديل الورق.

2- إعادة تدوير زجاجات المياه

أحد أكبر التهديدات للمحيط والكرة الأرضية هو البلاستيك، حتى مع وجود برامج لإعادة التدوير، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 90% من زجاجات المياه لا تزال يلقى بها فى مقالب القمامة كل عام، لذا فإن شراء واستخدام زجاجة مياه، تكون قابلة لإعادة الاستخدام يعد هو الخيار الأفضل.

3- قش الخيرزان بديلا للشاليمو المصاصات البلاستيكية أو الشاليمو، من الاشياء التى تشكل ايضا خطرا على البيئة، رغم لجوء عديد من شركات الأغذية والمشروبات لاستخدامها ، ظهرت شركات تتحول للشاليمو الورقى أو المصنوع من قش الخيزران، لإعادة استخدامه.

4- البطاريات القابلة للشحن تعد البطاريات المصنوعة من مواد كيميائية مختلفة من أخطر ما يكون على البيئة، لأنه عندما تتلف يتم رميها في القمامة، ويمكنك شراء مجموعتين من البطاريات القابلة لإعادة الشحن ، وشحنهما بانتظام، ثم إعادة استخدامهما بدلا من شراء عدد اكثر من البطاريات التي تستخدم مرة واحدة.