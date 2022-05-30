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أخبار 24 ساعة..الصحة: لا توجد حالات مصابة بـ"جدرى القرود" فى مصر

الإثنين، 30 مايو 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..الصحة: لا توجد حالات مصابة بـ"جدرى القرود" فى مصر قرود
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

"الصحة": لا توجد حالات مصابة بـ"جدرى القرود" أو مشتبه بها فى مصر

وزيرة الصناعة: القطاع الصناعى المصرى يحقق أعلى معدل للصادرات بـ32 مليار دولار

مصر تدين اقتحام متطرفين المسجد "الأقصى" تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مرصد الأزهر: مسيرة الأعلام الصهيونية دليل وجود أطراف تسعى لإشعال أرض فلسطين

الأرصاد: انتهاء موجة الحرارة غدا.. وننصح بعدم التعرض للشمس

للمصريين بالخارج.. خطوات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية بمشروع بيت الوطن

 


وزارة الصحة

جدرى القرود

اسباب الاصابة بجدرى القرود

اخبار مصر

اليوم السابع بلس


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