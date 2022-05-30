أخبار 24 ساعة..الصحة: لا توجد حالات مصابة بـ"جدرى القرود" فى مصر

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"الصحة": لا توجد حالات مصابة بـ"جدرى القرود" أو مشتبه بها فى مصر
وزيرة الصناعة: القطاع الصناعى المصرى يحقق أعلى معدل للصادرات بـ32 مليار دولار
مصر تدين اقتحام متطرفين المسجد "الأقصى" تحت حماية الشرطة الإسرائيلية
مرصد الأزهر: مسيرة الأعلام الصهيونية دليل وجود أطراف تسعى لإشعال أرض فلسطين
الأرصاد: انتهاء موجة الحرارة غدا.. وننصح بعدم التعرض للشمس
للمصريين بالخارج.. خطوات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية بمشروع بيت الوطن
مرصد الأزهر يحذر من خطط للتنظيم لمهاجمة السجون لتهريب مقاتليه دعمًا لصفوفه
فوز جامعة القاهرة بالدرع العام والمركز الأول لمسابقة "إبداع 10" على مصر
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