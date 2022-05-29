اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 09:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: انتهاء موجة الحرارة غدا.. وننصح بعدم التعرض للشمس

الأحد، 29 مايو 2022 08:13 م
الأرصاد: انتهاء موجة الحرارة غدا.. وننصح بعدم التعرض للشمس الأرصاد -أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إن منخفض السودان هو السبب في ارتفاع درجات الحرارة وكان تأثيره الفترة الماضية على جنوب مصر وامتداد تأثيره على شمال البلاد خلال لـ24 ساعة الماضية والقادمة ونتوقع ان تستمر الموجة للغد.
 
وأضاف خلال حلقة مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة: بقدر الإمكان ننصح بأن لا نتعرض لآشعة الشمس ويتم قياس الحرارة أو الدرجات الحرارة في الظل وليس في الشمس وتختلف على مدة التعرض لآشعة الشمس وبالتأكيد تكون اعلى من الظل .
 
وتابع: مع ارتفاعات نسب الرطوبة خلال الأيام القادمة وخصوصا فترات الليل وحتى الآن هناك نشاط خفيف للرياح مما يجعل الجو معتدلا خلال فترات الليل، وستنتهى الموجة شديدة الحرارة غدا ان شاء وتستمر الأجواء لنهاية الأسبوع إن شاء الله.
 

الأرصاد

درجات الحرارة

محمود شاهين

حالة الطقس


الموضوعات المتعلقة

احذروا.. درجات الحرارة توالى ارتفاعها.. الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة وأسوان 43.. نصائح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من السوائل.. والبلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان

الأحد، 29 مايو 2022 05:00 م

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة الآن بكافة الأنحاء والقاهرة 36 درجة وجنوبا 40

الأحد، 29 مايو 2022 01:32 م

الأرصاد: غدا ارتفاع ملحوظ بالحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 43

الأحد، 29 مايو 2022 01:28 م

الأرصاد تناشد المواطنين بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والإكثار من السوائل

الأحد، 29 مايو 2022 01:21 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة