الأرصاد: انتهاء موجة الحرارة غدا.. وننصح بعدم التعرض للشمس

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إن منخفض السودان هو السبب في ارتفاع درجات الحرارة وكان تأثيره الفترة الماضية على جنوب مصر وامتداد تأثيره على شمال البلاد خلال لـ24 ساعة الماضية والقادمة ونتوقع ان تستمر الموجة للغد.

وأضاف خلال حلقة مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة: بقدر الإمكان ننصح بأن لا نتعرض لآشعة الشمس ويتم قياس الحرارة أو الدرجات الحرارة في الظل وليس في الشمس وتختلف على مدة التعرض لآشعة الشمس وبالتأكيد تكون اعلى من الظل .

وتابع: مع ارتفاعات نسب الرطوبة خلال الأيام القادمة وخصوصا فترات الليل وحتى الآن هناك نشاط خفيف للرياح مما يجعل الجو معتدلا خلال فترات الليل، وستنتهى الموجة شديدة الحرارة غدا ان شاء وتستمر الأجواء لنهاية الأسبوع إن شاء الله.