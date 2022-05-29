وزيرة الصناعة: القطاع الصناعى المصرى يحقق أعلى معدل للصادرات بـ32 مليار دولار

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، إنه جرى توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من أجل تنمية اقتصادية بين مصر والأردن والإمارات، من خلال التوظيف الجيد لمقدرات البلدان الثلاث، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي حقق أعلى معدل للصادرات لم يتحقق منذ سنوات وصل إلى 32.3 مليار دولار.

وأضافت نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أن الشراكة بين الدول الثلاث تهدف إلى توفير فرص عمل متنوعة، وجرى تحديد القطاعات المهمة كالأسمدة والبتروكيماويات والغزل والنسيج.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة أن مصر لديها بنية تحتية جيدة وحوافز استثمارية وأراضي صناعية لجذب الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيجري تبادل الخبرات بين مصر والإمارات والأردن تجاريا واقتصاديا.

وكشفت نيفين جامع تشكيل لجنة من 3 وزراء في الدول الثلاث لمتابعة تسهيل الإجراءات واستخراج الرخص للمستثمرين بشكل يومي، كما أن وزارة الصناعة هي المسؤولة عن استخراج الرخص للمنشآت الصناعية.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة تعمل على نسف البيروقراطية لجذب المستثمرين، كما سيتم منح الرخصة الذهبية لأى مستثمر جاد في تنفيذ المشروعات.

واستكملت نيفين جامع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقا لطبيعة المشروع وستكون بثمن التكلفة وليس بسعر الأرض بالكامل، مشيرة إلى أنه يوجد 28% من المصريين يعملون في قطاع الصناعة وتسعى الدولة إلى إقامة استثمارات في كل دولة لتوفير فرص العمل.

واختتمت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم تبسيط إجراءات الحصول على الرخصة للأراضي الصناعية والموافقات المطلوبة خلال 20 يوما،