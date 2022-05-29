الكهرباء: الاحمال تتخطى الـ30 ألف ميجاوات والاحتياطى يتجاوز الـ17 ألف ميجا

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء اليوم تخطت الـ30 ألف ميجا وات خلال وقت الذروة، حيث بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة 30 ألف 300 ميجاوات.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، اليوم، أن القدرات الكهربائية المتاحة على الشبكة القومية للكهرباء بلغت 40 ألف 50 ميجاوات، موضحة أنه بلغ احتياطى القدرات الكهربائية 17400 ميجاوات.

وأشار البيان، إلى أن الشبكة القومية شهدت استقرارا كبيرا فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التطوير الكبير الذى شهده قطاع الكهرباء على اثر الدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.