"الصحة": لا توجد حالات مصابة بـ"جدرى القرود" أو مشتبه بها فى مصر

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لا توجد حالات مصابة بجدرى القرود في مصر، ولم يتم الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها حتى الآن.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، في بيان له، أنه تم اكتشاف جدرى القرود عام 1958 ولا يوجد خوف منه، وأشار حسام عبد الغفار إلى أن الفيروس المسبب لـ"جدرى القرود" قريب جدا للفيروس المتسبب بالإصابة بالجدري، لكنه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال، ولدينا الاستعدادات التامة لمواجهة أى حالات قد تظهر كما نعمل على جلب اللقاحات أو الأدوية المضادة للمرض، ومستمرون فى المتابعة على مستوى المديريات بمحافظات الجمهورية.

وأوضح أن جدرى القرود هو مرض فيروسى حيوانى المنشأ يحدث بشكل أساسى فى مناطق الغابات بوسط وغرب أفريقيا وتظهر أعراض الإصابة بهذا المرض مع الحمى والطفح الجلدى وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدى إلى مجموعة من المضاعفات الطبية.