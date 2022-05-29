مرصد الأزهر يحذر من خطط للتنظيم لمهاجمة السجون لتهريب مقاتليه دعمًا لصفوفه

أعاد تنظيم داعش الإرهابى نشر مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعى (تليجرام) يثنى فيه زعيم القاعدة الإرهابى "أيمن الظواهري" على زعيم داعش المقتول "أبو بكر البغدادي" ويصفه على حد زعمه بـ "الشيخ الشاب المجاهد" فى مشهدٍ يتعارض مع الخطاب الإعلامى المعتاد لـ"الظواهري" والذى انتهجه بعد انشقاق (البغدادي) عام 2013 عن "القاعدة".

فقد سبق أن رفض زعيم "القاعدة" الإرهابية عام 2015 الاعتراف بتنظيم داعش الإرهابى، واصفًا إياه بما أسماه "إمارة استيلاء بلا شورى".

وتحليلًا لما أقدم عليه تنظيم داعش الإرهابى مؤخرًا، فإن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يرى أن الأمر جزء من الاستراتيجية الاستقطابية للتنظيم؛ حيث يسعى للحصول على ولاء عناصر التنظيمات الأخرى، وقد سبق لـ"داعش" نشر مقال موجه للمقاتلين الأجانب فى سوريا قبل حوالى 3 أشهر يدعوهم فيه إلى الانضمام إليه ويحذرهم من "هيئة تحرير الشام"، ويذكرهم بالأب الروحى للمقاتلين الأجانب "أبو عمر الشيشاني" المقتول عام 2016.

كما تكرر الأمر عندما دعا أبو عمر المهاجر المتحدث الإعلامى الجديد للتنظيم الإرهابى، فى المقطع الصوتى الذى نشر فى 17 أبريل الماضى، من أطلق عليهم "الذين خلت منهم ساحة الجهاد" المزعوم، إلى العودة مجددًا فى إشارة أيضًا إلى الانشقاقات الداخلية بـ"داعش".

لذا أكد المرصد أن هذه الدعوات والمحاولات ما هى إلا رغبة منه لتعويض نقص الخبرات القيادية فى صفوفه، مستخدمًا اتجاهين هما: جذب عناصر منضمة بالفعل لتنظيمات إرهابية منافسة له، وتحرير بعض من عناصره المحتجزة فى السجون وهو التوجه الذى حذر "التحالف الدولى ضد داعش" الأسبوع الماضى من تنفيذه الفترة القادمة.