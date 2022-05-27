"صحة المنيا" تواصل تنظم قافلة طبية لأهالى قرية أسمو العروس بمركز ديرمواس

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أسمو العروس بمركز دير مواس، والتى بدات أمس وتستمر اليوم الجمعة، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الدول لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
"صحة المنيا" تواصل تنظم قافلة طبية لأهالى قرية أسمو العروس بمركز ديرمواسالجمعة، 27 مايو 2022 09:00 ص
قافلة طبية - أرشيفية
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تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أسمو العروس بمركز دير مواس، والتى بدات أمس وتستمر اليوم الجمعة، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
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