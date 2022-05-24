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بالأرقام.. تفاصيل انخفاض المخزون التجارى النفطى لدول منظمة التعاون الاقتصادى

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:00 ص
بالأرقام.. تفاصيل انخفاض المخزون التجارى النفطى لدول منظمة التعاون الاقتصادى نفط
كتبت مروة الغول

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انخفض إجمالي المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية الربع الأول من عام 2022، بمقدار 75 مليون برميل عن مستوى الربع السابق ليصل إلى نحـو 2.568 مليار برميل، وهو مستوى منخفض بمقدار 358 مليون برميل عن مستويات الربع المماثل من العام السابق، وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية عن الربع الأول 2022.
 
وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، إلى أن إجمالي المخزون التجاري من النفط الخام قد انخفض في نهاية الربع الأول من عام 2022 بمقدار 14 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 973 مليـون برميل، وهو مستوى منخفض بنحو 178 مليون برميل مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي . 
 
وذكر التقرير، انخفاض إجمالي المخزون التجاري من المنتجات النفطية بمقدار 61 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 1.595 مليار برميل، وهـو مسـتوى منخفض بمقدار 180 مليون برميل مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق. 
 
وتابع التقرير، أنه من ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انخفض المخزون التجاري النفطي في دول الأمريكتين بمقدار 80 مليون برميل مقارنـة بـالربع السابق ليستقر عنـد 1.384 مليار برميل (منها 560 مليون برميل من النفط الخام و824 مليون برميل من المنتجات) ، وهو مستوى منخفض بمقدار 187 مليون برميل مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق .
 
 
 

نفط

المخزون التجارى النفطى

المنتجات النفطية

الولايات المتحدة


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