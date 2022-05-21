حصاد الوزارات.. الصحة: متوسط الإصابات اليومى بكورونا 5 حالات و2 وفاة

إعداد وليد عبد السلام

شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.