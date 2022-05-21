اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الصحة: متوسط الإصابات اليومى بكورونا 5 حالات و2 وفاة

السبت، 21 مايو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: متوسط الإصابات اليومى بكورونا 5 حالات و2 وفاة وزارة الصحة
إعداد وليد عبد السلام

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شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

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حصاد الوزارات

كورونا

القمح

التموين

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