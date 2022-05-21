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99.85 % من طلاب أولى ثانوى أدوا امتحانى الفيزياء والفلسفة والمنطق إلكترونيًا

السبت، 21 مايو 2022 03:12 م
99.85 % من طلاب أولى ثانوى أدوا امتحانى الفيزياء والفلسفة والمنطق إلكترونيًا وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، الامتحان في مادتي "الفيزياء" و"الفلسفة والمنطق"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الأربعاء 25 مايو 2022.
 
وبلغت نسبة أداء امتحان الفيزياء (في الفترة الصباحية)  99.85%، حيث أدى اليوم الامتحان 570 ألفًا و495 طالبا/طالبة، من إجمالي مستهدف  573 ألفًا و460 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان  2088 طالبا/طالبة.
 
بينما بلغت نسبة أداء امتحان الفلسفة والمنطق(في الفترة الصباحية)  99.65%، حيث أدى اليوم الامتحان 569 ألفًا و490 طالبا/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و460 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1970 طالبا/طالبة.
 
وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
 
جدير بالذكر، أن يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مواد (اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الأثنين الموافق 23 مايو 2022 الامتحان في مادة الرياضيات حسب الجدول المعلن سابقًا.
 
 

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