اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 03:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: مصر الأولى عالميا فى تصدير طرود النحل الحى

السبت، 21 مايو 2022 02:38 م
الزراعة: مصر الأولى عالميا فى تصدير طرود النحل الحى النحل
كتبت ــ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصداره الرابع "أرقامX الزراعة"، استعرض خلاله أهم الأرقام الخاصة بصناعة نحل العسل وعسل النحل في مصر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للنحل، والذي تم إقراره للاحتفال به في 20 مايو من كل عام.
 
وتعد مصر الأولى عالميا في تصدير طرود النحل الحي، حيث يبلغ إجمالي ما تصدره مصر إلى الخارج حوالي 1.3 مليون طرد نحل حي كل عام، كما تم تصدير هذا العام حوالي 3200 طن عسل إلى الخارج خلال عام 2021.
 
ووفقا للإنفوجراف، تبلغ قيمة صادرات مصر من منتجات نحل العسل ومستلزمات الإنتاج حوالي 300 مليون دولار، كما يبلغ إجمالي إنتاج مصر من عسل النحل حوالي 30 ألف طن، وتمتلك مصر حوالي 2 مليون طائفة وخلية نحل، حيث يعمل في مجال تربية نحل العسل في مصر، حوالي 25 ألف أسرة.
 
يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام فى الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.

الزراعة

وزارة الزراعة

النحل

تصدير النحل


الموضوعات المتعلقة

معهد بحوث الصحة الحيوانية ينظم دورة تدريبية بعنوان العلاج "بسم النحل"

الثلاثاء، 17 مايو 2022 09:59 ص

ما تتعالجش بيه.. لسعة النحل قد تسبب الحساسية الشديدة وتؤدى إلى الوفاة

الإثنين، 16 مايو 2022 03:06 م

ما هى حساسية لسعة النحل؟.. نصائح لحماية نفسك من المضاعفات والوفاة

الأحد، 15 مايو 2022 11:39 ص

أول لقاء مع الطبيب المعالج للشاب المتوفى بسبب لسعة نحلة فى الغربية.. لايف

الأحد، 15 مايو 2022 12:02 ص

وسط ذهول الجميع.. المئات فى عزاء شاب توفي بسبب لسعة نحلة بطنطا.. لايف

السبت، 14 مايو 2022 08:19 م

أهالى قرية محلة منوف يشيعون جنازة شاب توفي بسبب لدغة نحلة بالغربية.. فيديو

السبت، 14 مايو 2022 04:29 م

نفوق آلاف النحل فى أكبر وأقدم خلية جماعية بالمغرب.. التفاصيل

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:55 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة