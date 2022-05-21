اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خالد عبد الغفار يجتمع مع جمعية الأطباء المصريين ببريطانيا للاستفادة من خبراتهم

السبت، 21 مايو 2022 02:40 م
خالد عبد الغفار يجتمع مع جمعية الأطباء المصريين ببريطانيا للاستفادة من خبراتهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع مع عدد من أعضاء جمعية الأطباء المصريين في بريطانيا، وذلك بمقر المركز الثقافي المصري في لندن.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع يأتي ضمن جولة خارجية للقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تضمنت المشاركة في العديد من الفعاليات، وتنظيم عدة اجتماعات، بهدف الارتقاء بمنظومة الصحة في مصر وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
 
وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير ناقش مع أعضاء جمعية الأطباء المصريين في بريطانيا، كيفية الاستفادة بخبراتهم في تحديث برامج التدريب المتخصص للأطباء في مصر، وإمكانية استضافة أطباء مصريين للتدريب في التخصصات الفرعية الدقيقة بمستشفيات المملكة المتحدة.
 
وتابع أن الوزير بحث خلال الاجتماع وضع آلية لترتيب زيارات لمصر من الأطباء المقيمين في المملكة المتحدة مع فرق العمل الخاصة بهم، من الممرضات والفنيين، إلى جانب مشاركة خبراء الجمعية في التشخيص الرقمي «عن بعد» للحالات المرضية المعقدة والدقيقة.
 
وقال «عبد الغفار»، إن الوزير اتفق مع أعضاء جمعية الأطباء المصريين في بريطانيا، على وضع خطة لتقديم المشورة المستمرة بشأن بروتوكولات العلاج المختلفة، باستخدام أخر التحديثات التي يتم ممارستها بالمملكة المتحدة ونقلها إلى زملائهم في مصر، وخاصة في حالات الأمراض السرطانية باستخدام العلاج الموجه والعلاج المناعي.
 
حضر الاجتماع من جمعية الأطباء المصريين في بريطانيا الدكتور ضياء الدين كامل، رئيس الجمعية وأستاذ علم الأمراض بجامعة أنجليا روسكين، والدكتور السيد محمد لطيف رئيس مجلس إعادة الجمعية واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور سامح كامل هندي، أمين عام الجمعية، واستشاري جراحة العيون، والدكتورة أماندا إسحاق، عضو مجلس الأمناء، استشاري الأشعة، والدكتور أحمد نصيف، عضو مجلس إدارة الجمعية واستشاري جراحة الأوعية الدموية والباطنة، والدكتورة سالي كمال الدين، عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة ليلى أبو زكري عضو مجلس الإدارة وكبير الممارسين العامين في لندن. 
 
 

الصحة

الاطباء

خالد عبد الغفار


الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة تكشف موعد الوصول لمناعة القطيع من فيروس كورونا.. وتؤكد: مخزون اللقاحات يكفى 50 مليون مواطن.. حسام عبد الغفار: اقتربنا من تطعيم 60 مليونا حتى الآن بـ8 أنواع من اللقاحات

السبت، 21 مايو 2022 08:00 ص

القائم بأعمال وزير الصحة يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة فى المجال الصحى بمصر

الجمعة، 20 مايو 2022 05:10 م

القائم بأعمال وزير الصحة يلتقى صناع المستلزمات والأجهزة الطبية فى التشيك

الخميس، 19 مايو 2022 12:43 م

إصابة وزير الصحة الأمريكى بفيروس كورونا بعد لقائه نظيره الألمانى

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:31 م

الزيادة السكانية خطر يداهم التنمية.. "تضامن النواب" تحذر: لابد من حلول سريعة وجذرية.. وتعلن موافقتها على الموازنة الجديدة للمجلس القومى للسكان.. نائب وزير الصحة: حوكمة الملف هو الحل لمواجهة الانفجار السكانى

الأربعاء، 18 مايو 2022 06:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة