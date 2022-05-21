وزير التموين: نسعى إلى تحقيق 65 % من الاكتفاء الذاتى للقمح قريبا

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الدكتور على المصيلحي وزير التموي، عن المشروع القومي لصوامع القمح، قائلا: "المساحة الإجمالية 5.2 مليون طن قمح.. وتم الاتفاق على تمويل هذه المشروعات.. وهذا المشروع القومي للصوامع، لدينا حتى 4 شهور مخزون استراتيجي.. أقصي حاجة في السابق كان 3 شهور أو أقل.. لكن مع هذا المشروع وصلنا إلى 6 شهور.. وبحسبة بسيطة نحن نستهلك 800 ألف طن فى الشهر.. يعنى الاستهلاك 4.8 مليون طن في 6 شهور.. يجب الإشارة هنا إلى أنه يوجد صوامع في المطاحن.. وعندى جزء من القمح في الموانئ.. وبالتالي 3.4 مليون طن الموجودة وفى ظل ديناميكية العمل يكون لدينا 6 شهور، وبالتالي نسعى إلى أن يكون لدينا 65 % اكتفاء ذاتي قريبا".

وأضاف وزير التموين، خلال كلمته في حفل افتتاح "مشروع مستقبل مصر"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في السابق يتم تخزين الذرة فوق المنازل في الأرياف.. مثله مثل الحطب.. وفى ظل التطوير بالمنازل لا يوجد مساحات لنشر مثل هذه الأمور.. وبالتالي كان هناك حتمية لوجود المجففات الخاصة بالذرة وهى جزء لا يتجزأ من مشروع الصوامع.. ومشروع الصوامع الجديدة لابد أن يوجد بها المجففات لضبط الرطوبة والحفاظ عليه.. كان لابد من إضافة موضوع المجففات إلى الصوامع.. وتخزين الذرة كذلك.

وتابع وزير التموين: "ما تم إضافته في هذا اليوم وما تم من 2017 تم إضافة 120 ألف طن من الأقماح.. 130 ألف طن من الذرة الصفراء.. وعلينا وقفة تاريخية مع بنجر السكر.. وبنجر السكر 2 مليون طن.. الـ 5 مصانع للبنجر في العمل في كافة مناطق الجمهورية.. بجانب المصنع السادس.. نتكلم عن استمرار. وتوفر البنجر يساهم بشكل كبير في توفير سكر البنجر.. والموسم بدأ في فبراير ومستمر".