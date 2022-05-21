الزراعة: علاج وفحص أكثر من 3 آلاف رأس ماشية مجانا بسوهاج ضمن حياة كريمة

كتبت ــ أسماء نصار

أعلن الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية عن ختام القافلة البيطرية لمحافظة سوهاج والتي كانت تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالاشتراك مع معاهد الصحة الحيوانية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بسوهاج وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية

وأوضح بيان صادر عن وزارة الزراعة، أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار عدد 670 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 593 وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد 1020 حالة، وتم عمل 34 عملية جراحية، كما تم تحصين عدد 844 حالة بالتحصينات غير سيادية بإجمالي 3161 حالة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.