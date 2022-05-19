اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 02:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: توريد أكثر من 2.140 مليون طن قمح حتى الآن

الخميس، 19 مايو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: توريد أكثر من 2.140 مليون طن قمح حتى الآن حصاد القمح - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن .. المطالبون بالتسجيل "انفوجراف"

10 شروط للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية.. إنفوجراف
 
غلق مؤقت لمحطة مترو العتبة يوم الجمعة لوجود أعمال إنشائية
 
عوض تاج الدين: علاج 2 مليون شخص ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 9.9 مليار جنيه
 
دعم مصر التموين .. موقع يتيح خدمات بطاقات التموين وتسجيل رقم المحمول
 
مجلس الوزراء: إطلاق الاستراتيجية القومية للسياحة المصرية قريبا
 
أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين
 
إحالة أوراق المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس للمفتى وتحديد جلسة 11 يونيو للحكم
 
حصاد الوزارات.. إلغاء رسالة تسجيل المحمول على بون صرف التموين خلال يومين من تقديم الطلب
 
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين
 
إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول ببطاقات التموين على موقع دعم مصر لليوم الثانى
 
"التعليم": تكلفة وموازنة تعيين 30 ألف معلم يتم توفيرها خلال العام المالى الجديد
 
الحكومة توافق على إطلاق مدد الإعارات والإجازات لموظفى الدولة العاملين بالخارج
 

 


اهم الاخبار

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

اخبار الحكومة

الرئيس السيسي

دعم مصر التموين

موقع دعم مصر تسجيل رقم الهاتف المحمول

تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين

دعم مصر تسجيل رقم التليفون المحمول

توريد القمح

حصاد القمح


الموضوعات المتعلقة

وزير الخزانة البريطانى: العائلات ستواجه أزمة بتكاليف المعيشة خلال الأشهر المقبلة

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:52 م

مصر ترحب بإتمام الانتخابات الرئاسية فى الصومال.. وتؤكد دعم جهود إرساء السلام

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:54 م

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم.. غدا باليوم السابع

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:20 م

كيفية التسجيل للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية إلكترونيا.. إنفوجراف

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:12 م

الصحة العالمية: عدم إصلاح الأنظمة الصحية سيجعل العالم عرضة لخطر الأوبئة

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:08 م

أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين

الأربعاء، 18 مايو 2022 06:09 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة