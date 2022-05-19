أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: توريد أكثر من 2.140 مليون طن قمح حتى الآن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن .. المطالبون بالتسجيل "انفوجراف"
10 شروط للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية.. إنفوجراف
غلق مؤقت لمحطة مترو العتبة يوم الجمعة لوجود أعمال إنشائية
عوض تاج الدين: علاج 2 مليون شخص ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 9.9 مليار جنيه
دعم مصر التموين .. موقع يتيح خدمات بطاقات التموين وتسجيل رقم المحمول
مجلس الوزراء: إطلاق الاستراتيجية القومية للسياحة المصرية قريبا
أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين
إحالة أوراق المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس للمفتى وتحديد جلسة 11 يونيو للحكم
حصاد الوزارات.. إلغاء رسالة تسجيل المحمول على بون صرف التموين خلال يومين من تقديم الطلب
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين
إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول ببطاقات التموين على موقع دعم مصر لليوم الثانى
"التعليم": تكلفة وموازنة تعيين 30 ألف معلم يتم توفيرها خلال العام المالى الجديد
الحكومة توافق على إطلاق مدد الإعارات والإجازات لموظفى الدولة العاملين بالخارج
الحكومة توافق على صدور تراخيص تنفيذ المرحلة الثانية لنادى الاتحاد السكندرى
رئيس الوزراء: توريد أكثر من 2.140 مليون طن قمح حتى الآن
"الصحة" تبحث تطبيق أحدث الإصدارات العالمية لمعايير أمان وسلامة نقل الدم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة