غلق مؤقت لمحطة مترو العتبة يوم الجمعة لوجود أعمال إنشائية

وقالت الشركة: “بناءً عليه يرجي العلم بأن الرحلات التي ستمر بمحطة العباسية ستستلزم من الراكب تبديل القطار في محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحًا يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 بشكل طبيعي ومنتظم”.

وتستعد الهيئة القومية للأنفاق لإنهاء أعمال التنفيذ النهائية بالجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو الممتد من العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كم وبدء الاختبارات والتجارب والتشغيل التجريبي بدون ركاب خلال أيام وقبل نهاية مايو الجارى.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع إنه أعمال الاختبارات والتجارب والتشغيل بدون ركاب ستستمر لمدة شهرين، على أن يبدأ التشغيل الفعلى أمام الجمهور بعد ذلك منتصف يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه ينفذ هذا المشروع تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية.

وأضافت المصادر أن الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو يشمل إضافة 4 محطات نفقية جديدة للخدمة بالخط الثالث وهى ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات، كما أن هذا الجزء يربط مع الخط الأول لمترو الأنفاق من خلال محطة ناصر التي تمر أسفل الخط الأول، كما أن محطة ماسبيرو أعلاها مول تجارى لخدمة الأهالى ومنطقة ماسبيرو الجارى تطويرها.

وأكدت المصادر أن محطات هذا المشروع منفذة وفق أحدث المواصفات ومكيفة وبها مصاعد وسلالم كهربائية حتى مستوى سطح الشارع للتيسير على جمهور الركاب، كما أنه مخطط تتولى شركة أر أيه تى بى ديف للنقل كايرو إدارة وتشغيل هذا الجزء من الخط الثالث بعد افتتاحه باعتبارها المشغل للخط الثالث للمترو.