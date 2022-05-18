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دعم مصر التموين .. موقع يتيح خدمات بطاقات التموين وتسجيل رقم المحمول

الأربعاء، 18 مايو 2022 06:25 م
دعم مصر التموين .. موقع يتيح خدمات بطاقات التموين وتسجيل رقم المحمول دعم مصر التموين
كتب مدحت وهبة

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يبحث الكثير من المواطنين عن خدمات بطاقات التموين وتسجيل رقم المحمول من خلال موقع " دعم مصر التموين "، وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى إتاحة خدمة تسجيل رقم تليفون المحمول على بطاقات التموين إلكترونيا على موقع "دعم مصر"، لمن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، أما غير ذلك، فإنهم بالفعل لديهم أرقام هاتف محمول مسجلة ضمن البيانات على بطاقات التموين مسبقا .
 

موقع دعم مصر التموين

 
يستطيع صاحب بطاقة التموين ممن ظهرت له على بون صرف الخبز أو السلع المدعمة رسالة تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول بالدخول على الموقع لتسجيل رقم الهاتف إلكترونيا، بالتزامن أيضا مع استقبال مكاتب التموين المواطنين لتسجيل رقم المحمول، وأنه عقب تسجيل رقم المحمول يتم إلغاء الرسالة التى تظهر على بون الصرف خلال 48 ساعة من تقديم طلب التسجيل والتى تفيد بضرورة تسجيل رقم الهاتف.
 
ويأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.
 
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات، لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

دعم مصر التموين

تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين

موقع دعم مصر تسجيل رقم الهاتف المحمول

دعم مصر تسجيل رقم التليفون المحمول

تموين دعم مصر

تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر

رابط دعم مصر تسجيل رقم التليفون

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