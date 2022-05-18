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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين

الأربعاء، 18 مايو 2022 04:03 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا". 
 
وعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى الانخفاض الملحوظ في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجهٍ عام، وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات.

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عوض تاج الدين

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