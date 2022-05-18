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10 شروط للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية.. إنفوجراف

الأربعاء، 18 مايو 2022 08:30 م
10 شروط للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية.. إنفوجراف

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فى ظل رغبة البعض التقديم لمعاهد معاونى الأمن بوزارة الداخلية، بعد الإعلان عن بدء التقديم عبر الإنترنت بداية من 21 مايو المقبل.

نرصد فى هذا الإنفوجراف شروط للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية...

1. أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية وألا يقل سنه عن 19 عاما ولا يزيد عن 25 عاما

2. أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها

3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

التقديم لمعهد معاونى الامن
التقديم لمعهد معاونى الامن

4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية

5. ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال

6. أن يستوفى شروط اللياقة الصحية

7. أن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية

8. ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم بالنسبة "للذكور"

9. ألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث

10. ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج


معاون الامن

معاونى الامن

الداخلية

التسجيل

وزارة الداخلية

معهد معاونى الامن

شروط التقدم لمعهد معاونى الامن


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