فرع منظمة خريجى الأزهر بالصومال يحتفى بحفظة القرآن الكريم

كتب لؤى على

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بقرضوا - الصومال، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، وتوزيع الجوائز على الطلاب الذين قاموا بحفظ نصف القرآن، وذلك بإحدى المدارس بمدينة قرضوا.

وقال الشيخ عبد الغني أحمد عضو الفرع: إن تحفيظ القرآن للأطفال يساعد على تنشئتهم على التدين والأخلاق القويمة، التى تدعو إلى التسامح والوسطية والاعتدال والمحبة وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، والعمل من أجل إعمار الأرض وبناء الوطن.

مؤكدًا أن هؤلاء الأطفال هم علماء وأئمة الغد، وفى ختام كلمته أوصى المكرمين بفهم صحيح الدين وإرساء وترسيخ المنهج الوسطى المعتدل للإسلام، ونبذ الأفكار التى تدعو إلى العنف والتطرف.

شارك فى الحفل نخبة من العلماء والمثقفين فضلًا عن أولياء الأمور الذين عبروا عن تقديرهم للجهود التي يقوم بها فرع المنظمة بالصومال، ودور الفرع فى تحفيظ الأطفال القرآن الكريم وفهم معانيه، ونشر رسالة الأزهر؛ لحمايتهم من أخطار التطرف والغلو في الدين.

وفى نهاية الحفل تم توزيع الجوائز والهدايا على الفائزين والمتفوقين فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم.