تطبيق جديد يساعد فى علاج الأورام والتواصل بين المرضى والأطباء.. لايف

كتب : محمد سليمان ومحمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من داخل جامعة كفر الشيخ، ومع أعضاء فريق ابتكار تطبيق يسهل من تشخيص ومتابعة وعلاج السرطان، والحاصل على المركز الأول بالمنتدى المتميز لكلية الحاسبات والمعلومات، والذي شاركت فيه عدد من الجامعات المصرية.

وقالت إحدى طالبات الفريق، أن الفكرة جاءت لكي نفيد المجتمع، ولذلك ابتكرنا تطبيقا يساعد فى الكشف عن 5 أمراض سرطانية.

وأضافت طالبة أخرى، أن هذا الأبلكيشن عند الدخول عليه لابد من إدخال بيانات المريض وحتى الأطباء يقومون بإدخال بياناتهم لوجودهم على الأبلكيشن، ليقوم مبدئيا بالكشف مبدئيا على 3 أمراض شائعة منها: المرض السكري، وسرطان الثدي، والاطمئنان على حالة الجنين وقبل وبعد الولادة.