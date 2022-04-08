الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخزن كرتون بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن كرتون بشارع الرشاح خلف شركات البترول بشارع الرشاح بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي انتدبت المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق داخل مخزن كرتون بشارع الرشاح خلف شركات البترول باسم "ياسر.م.أ"، والتهمت النيران المخزن دون خسائر في الأرواح وجار حصر الخسائر.

وعلى الفور انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على الممتلكات والأرواح، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الحريق وظروفه وملابساته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.