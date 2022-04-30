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أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: إقامة صلاة عيد الفطر فى 600 ساحة بجميع المحافظات

السبت، 30 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: إقامة صلاة عيد الفطر فى 600 ساحة بجميع المحافظات صلاة العيد
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى والحكومة بعيد الفطر المبارك
 
الصحة: انشاء 27 غرفة طوارئ وقائية بالمحافظات بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر
 
"التعليم" تعلن ضوابط أداء امتحانات المواد غير المضافة لطلاب الثانوية العامة
 
الأوقاف تعلن استمرار دروس العصر والظهر وخاطرة العشاء بالمساجد بعد رمضان
 
"الصحة" تكشف 10 رسائل مهمة للمواطنين بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر
 
الصحة توجه نصيحة للمواطنين بخصوص الإعراض الناتجة عن التطعيم باللقاحات
 

 


اخبار 24 ساعه

البابا تواضروس الثانى

عيد الفطر المبارك

غرف طوارئ

احتفالات عيد الفطار المبارك

وزاره الاوقاف

الصحه

صلاه عيد الفطر المبارك

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