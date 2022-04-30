أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: إقامة صلاة عيد الفطر فى 600 ساحة بجميع المحافظات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى والحكومة بعيد الفطر المبارك
الصحة: انشاء 27 غرفة طوارئ وقائية بالمحافظات بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر
"التعليم" تعلن ضوابط أداء امتحانات المواد غير المضافة لطلاب الثانوية العامة
الأوقاف تعلن استمرار دروس العصر والظهر وخاطرة العشاء بالمساجد بعد رمضان
"الصحة" تكشف 10 رسائل مهمة للمواطنين بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر
الصحة توجه نصيحة للمواطنين بخصوص الإعراض الناتجة عن التطعيم باللقاحات
الأوقاف: السماح باصطحاب الأطفال لصلاة عيد الفطر لإدخال البهجة عليهم
الأوقاف تعلن إقامة صلاة عيد الفطر فى 600 ساحة بجميع المحافظات
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