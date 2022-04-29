"الصحة" تكشف 10 رسائل مهمة للمواطنين بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن 10 رسائل للمواطنين بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر تتعلق بسلامة الغذاء مؤكدة شن حملات مراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك وذلك فى إطار جهود الوزارة؛ لضمان سلامة الغذاء.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن الحملات التفتيشية تتم على جميع المنشآت الغذائية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتابعت: نستهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المتنوعة لفحصها بمعامل الوزارة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.

وأشارت الوزارة إلي أن هذه الحملات تأتي لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وأشار الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان إلى تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، العاملين في مجال الأغذية بالالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة.