الصحة توجه نصيحة للمواطنين بخصوص الإعراض الناتجة عن التطعيم باللقاحات

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ان الدراسات العلمية أثبتت أن المناعة المكتسبة من التطعيم تظل فترة أطول وأقوى وأكثر فاعلية من المناعة الطبيعية التي تحدث نتيجة الإصابة بالمرض.

ووجه نصائح للمواطنين بأن اللقاحات مهمة وآمنة وضرورية وتحمي من الأمراض وأكد أن تلك الأعراض بسيطة لا تقارن نهائيا بالأعراض التي يمكن أن تظهر عند الإصابة بالمرض لافتا إلى وأكد أن جميع التطعيمات آمنة وتمر بمراحل في صناعتها والتجارب عليها للتأكد من أمانها قبل السماح باستخدامها.

وأشارت إلى أن أى آثار جانبية تظهر بعد تلقي أى نوع من التطعيم تكون بسيطة وتختفي خلال يوم أو اثنين علي الأكثر منها ألم مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرارة الجسم او احمرار مكان الحقن او الصداع.