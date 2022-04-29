"التعليم" تعلن ضوابط أداء امتحانات المواد غير المضافة لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، نرصد فى التقرير التالى أبرز ضوابطها.
ـ تعقد الامتحانات بداية من20 يونيو المقبل.
ـ يؤدى الطلاب يوم 20 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.
ـ يبدأ الامتحان فى التاسعة صباحا.
ـ يؤدى الطلاب يوم 21 امتحان الاقتصاد والإحصاء.
ـ المواد التى لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة تشمل التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء فقط.
ـ تعقد الامتحانات فى لجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس.
ـ تعقد بنظام البابل شيت ورقة أسئلة + كراسة إجابة هى البابل شيت".
ـ تعقد الامتحانات بدون ورقة مفاهيم.
ـ يتم تصحيحها إلكترونيا من خلال كنترولات الثانوية العامة.
ـ تعتبر المواد التى لا تضاف للمجموع مواد نجاح ورسوب وغير مضافة للمجموع.
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