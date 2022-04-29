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"التعليم" تعلن ضوابط أداء امتحانات المواد غير المضافة لطلاب الثانوية العامة

الجمعة، 29 أبريل 2022 10:46 م
"التعليم" تعلن ضوابط أداء امتحانات المواد غير المضافة لطلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة ـ أرشيفية
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، نرصد فى التقرير التالى أبرز ضوابطها.

ـ تعقد الامتحانات بداية من20 يونيو المقبل.

ـ يؤدى الطلاب يوم 20 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

ـ يبدأ الامتحان فى التاسعة صباحا.

ـ يؤدى الطلاب يوم 21 امتحان الاقتصاد والإحصاء.

ـ المواد التى لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة تشمل التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء فقط.

ـ  تعقد الامتحانات فى لجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس.

ـ تعقد بنظام البابل شيت ورقة أسئلة + كراسة إجابة هى البابل شيت".

ـ تعقد الامتحانات بدون ورقة مفاهيم.

ـ يتم تصحيحها إلكترونيا من خلال كنترولات الثانوية العامة.

ـ تعتبر المواد التى لا تضاف للمجموع مواد نجاح ورسوب وغير مضافة للمجموع.

 


 

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

ضوابط امتحان المواد غير المضافة للمجموع

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