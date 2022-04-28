أخبار × 24 ساعة.. عفو رئاسى عن 3 آلاف سجين بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم: امتحان مواد الثانوية العامة غير المضافة للمجموع بدون ورقة مفاهيم
"التعليم" توضح مصير الطلاب حال تعرضهم لمشكلة تقنية أثناء الامتحان الإلكترونى
وزير التموين يوجه بفتح المجمعات الاستهلاكية أيام عيد الفطر المبارك
السكة الحديد تستعد للعيد بقطارات إضافية وتوضح قواعد حجز التذاكر.. لايف
الصحة: 25 سيارة إسعاف فى حادث أتوبيس جنوب سيناء ونقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ
عفو رئاسى عن أكثر من 3 آلاف سجين بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء
المترو: العمل بمواعيد رمضان ومد ساعات التشغيل مستمر حتى نهاية إجازة العيد
الأوقاف: الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد الحسين
الأوقاف تنشر فيديو لترجمة خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "حسن الخاتمة" إلى لغة الإشارة
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