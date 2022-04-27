الأوقاف: الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد الحسين

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها منذ قليل، قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنابة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم 28 رمضان 1443 هـ الموافق 29 أبريل 2022م ، وذلك بمسجد مولانا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وقالت الوزارة:"بهذه المناسبة فإن وزارة الأوقاف وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بها يتوجهون بالشكر لسيادته على تفضله بهذه الإنابة ، سائلين الله (عز وجل) أن يوفقه وأن يعينه ويسدد خطاه ، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه".

ويؤدى فيها أئمة المساجد خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "حسن الخاتمة"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، حيث نشرت الوزارة نص الخطبة عبر موقعها الالكترونى، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ونشرت الوزارة عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ترجمة خطبة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك اليوم، إلى عدة لغات وإلى لغة الإشارة، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطب جمع شهر شوال 1443هـ، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحديد موضوعات خطب الجمعة شهريا ونشر نصها عبر موقعها الإلكتروني وإتاحتها للأئمة للالتزام بها نصا أو مضمونا على أقل تقدير.

وفيما يلى عناوين موضوعات خطب الجمعة لشهر شوال:

1. الجمعة الأولى - 6/5/2022م - التاجر الأمين

2. الجمعة الثانية - 13/5/2022م - الصانع المتقن

3. الجمعة الثالثة - 20/5/2022م - الزارع المجد

4. الجمعة الرابعة - 27/5/2022م - المستثمر الوطني.

وأكد وزير الأوقاف أن اختيار هذه الموضوعات يأتي متسقًا مع أهمية البعد الاقتصادي في حياتنا وبخاصة في هذه المرحلة ، حيث يجب أن يتضافر الجميع التاجر والصانع والزارع والمستثمر في النهوض معًا بوطننا في مختلف المجالات زراعة وصناعة وتجارة واستثمارًا.