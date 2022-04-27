السكة الحديد تستعد للعيد بقطارات إضافية وتوضح قواعد حجز التذاكر.. لايف

أولا: القطارات الثالثة المكيفة
تشغيل قطارات إضافية جديدة خلال الفترة من 25/4/2022 إلى 11/5/2022 بعدد (4) قطار ثالثه مكيفة يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:
• قطار 1938 ثالثة مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يعمل يوميا خلال الفترة من 25/4/2022 إلى 10/5/2022
• قطار 1939 ثالثة مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 يعمل يوميا خلال الفترة من 26/4/2022 إلى 11/5/2022.
• قطار 1942 ثالثة مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022
• قطار 1943 ثالثة مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022
• قطار 1940 ثالثة مكيفة جديد الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يومى28و30/5/2022 فقط على ان يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022
• قطار 1941 ثالثة مكيفة جديد أسوان / الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومى 29/4/2022 و5/5/2022 فقط على ان ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة
ثانيا: قطارات ذات تهويه ديناميكية
تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 11/5/2022 بعدد (4) قطارات تهوية ديناميكية يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:
• قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022
• قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022
• قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوميا خلال الفترة من ليلة 28/4/2022 إلى ليلة 11/5/2022
• قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022
وبذلك يكون قد تم اضافة عدد 64 قطارا مكيفا و52 قطار تهوية ديناميكية بإجمالى 116 قطارا.
رابعاً: قواعد حجز التذاكر خلال تلك الفترة
• يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية الموضحة بعالية قبل السفر بــ24 ساعة.
• يتم الحجز علي قطارات 88 و2008 و934 من محطات الإسكندرية وسيدي جابر وطنطا بالإضافة لمحطتي القاهرة والجيزة .
• صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.
• وقف حجز المجموعات خلال فترة تشعيل العيد.
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