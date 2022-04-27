وزير التموين يوجه بفتح المجمعات الاستهلاكية أيام عيد الفطر المبارك

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ‏سوف تعمل خلال إجازة العيد دون انقطاع لتوفير كل احتياجات ‏المواطنين من السلع الأساسية والتموينية، لافتا إلى أنه وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة، بالإضافة إلي كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك من كحك ، وبسكويت ، ورنجة ، وأسماك مملحة ‏بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ، وبتخفيضات تصل إلى 30%.

وتلقى المصيلحي، بحسب بيان للوزارة اليوم، تقريراً من الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية حول صرف الاستعاضات لمنافذ صرف ‏السلع التموينية خلال فترة العيد، وأفاد التقرير إلى أن شركتي ‏الجملة (المصرية العامة) ستفتح مخازنها بنسبة 30% ‏يومياً خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال صرف ‏المنظومة التموينية لشهر مايو واستلام السلع، وأضاف ‏التقرير إلى أنه سيتم فتح جميع فروع الجملة اعتباراً يوم الجمعة ‏الموافق 652022 ، وفتح مقار إدارات البيع ، ونوه التقرير ‏الوارد لوزير التموين ‏ أن كل شركة ستقوم بعمل غرفة عمليات ‏مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن ايضاً.

من ‏ناحية أخرى، أكد المصيلحي، أن المخابز ستعاود فتح ‏أبوابها أمام المواطنين من أول أيام العيد كما كانت قبل شهر ‏رمضان المبارك ، مشيراً إلى صرف ثلاثة أيام عمل بكل مخبز ‏من الدقيق حرصاً من الوزارة على توافر كل احتياجات ‏المواطن من الخبز المدعم.‏

وقال ‏أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، ووجه بإنشاء غرفة عمليات ‏مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل ‏المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد ‏الفطر المبارك ، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما شدد الدكتور المصيلحي على المديريات بضرورة تسيير ‏حملات يومياً على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية ‏للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالبيع.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة ، أن الوزير ‏أن أول وثاني أيام العيد إجازة بكل مواقع استلام الأقماح ‏المحلية على أن تعود للعمل ثالث أيام العيد واستلام الأقماح ‏من الموردين والمزارعين.