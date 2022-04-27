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التعليم: امتحان مواد الثانوية العامة غير المضافة للمجموع بدون ورقة مفاهيم

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:34 م
التعليم: امتحان مواد الثانوية العامة غير المضافة للمجموع بدون ورقة مفاهيم امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة وتشمل التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والاحصاء تعقد فى لجان مراقبة ومؤمنة وضمن جداول الامتحانات المعتمد بنظام البابل شيت وبدون ورقة مفاهيم، على أن تنطلق امتحانات غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو المقبل.

 

وتنطلق الامتحانات بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.


التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

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التشعيب بالثانوية العامة

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