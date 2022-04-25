توقف عن فعل 4 أشياء لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

كتبت - ميرفت رشاد

يُعد ارتفاع ضغط الدم حالة صحية خطيرة يمكن أن تضعف الأوعية الدموية وتتلفها، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض كارثية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية لتقليل المخاطر، قم بفحص ضغط الدم بانتظام واتبع نصيحة طبيبك حول كيفية الحفاظ على هذه الأرقام في نطاق صحي، من المحتمل أن يوصوا بالتوقف عن القيام بهذه الأشياء الخمسة التي تساهم بشكل رئيسي في ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لما نشره موقع" eatthis".

1 - قلة النشاط البدنى

التمرين يحافظ على مرونة الشرايين، كونهم مستقرين يجعلهم يصبحون أكثر صلابة، وهذا يجبر الدم على ممارسة المزيد من الضغط لمواصلة التدفق، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، يميل الأشخاص غير النشطين إلى ارتفاع معدل ضربات القلب من أجل صحة عامة جيدة توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة (مثل المشي السريع)، أو 75 دقيقة من التمارين القوية (مثل الجري أو السباحة أو التجديف) كل أسبوع.

2 -تناول نظام غذائي عالي الصوديوم

يقول الخبراء إن تناول نظام غذائي غير صحي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، والمعروف أيضًا باسم الملح هو سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم، يتسبب الصوديوم في احتفاظ الجسم بالسوائل ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

3 - زيادة الوزن أو السمنة

يعتبر زيادة الوزن من المساهمين الرئيسيين الآخرين في ارتفاع ضغط الدم، كلما زاد وزنك ، تحتاج إلى المزيد من الدم لتزويد أنسجتك بالأكسجين والمواد المغذية، مع زيادة كمية الدم التي تتدفق عبر الأوعية الدموية ، يزداد الضغط على جدران الشرايين، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان عدد من الكيلوجرامات من وزنك سيقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 50% .

4 - الإجهاد بشكل مزمن

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، يمكن أن يلعب التوتر دورًا في الإصابة بأمراض القلب عن طريق تفاقم ارتفاع ضغط الدم وتشجيع السلوكيات غير الصحية مثل الإفراط في تناول الطعام لتقليل المخاطر، ابحث عن طرق صحية للتعامل مع التوتر ، بما في ذلك التمارين وتمارين الاسترخاء والتأمل.