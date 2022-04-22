أطعمة يجب الابتعاد عنها للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

ارتفاع ضغط الدم هو حالة يرتفع فيها ضغط الدم الانقباضي والانبساطي فوق المستويات المقبولة، ارتفاع ضغط الدم نادرًا ما يظهر أي أعراض يجعله ضارًا للغاية. ومع ذلك ، يمكن السيطرة على المرض بمساعدة الأدوية والتمارين الرياضية واتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم وقليل الدهون. يمكن أن يساعد الانتباه لما تأكله في إدارة ارتفاع ضغط الدم.

فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب أن تتجنب مراقبة ضغط الدم لديك وفقا لموقع " healthsite"

الملح



هناك سبب يجعلك تسمع دائمًا أنه يجب عليك تناول كميات أقل من الملح، يمكن أن يكون الملح ضارًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، لذلك من الضروري ألا تأكل الكثير منه. في معظم الأوقات ، من الصعب تقليل تناول الملح لأن كل شيء يحتويه تقريبًا. يوصى بتقليل تناول الملح إلى 1500 مجم يوميًا لتحسين ضغط الدم. تتمثل إحدى طرق تقليل تناول الملح في استخدام الأعشاب والتوابل لتتبيل وجباتك بدلاً من الملح.

الخبز



جزء طبيعي من وجبة الإفطار اليومية - الخبز ليس خيارًا جيدًا عندما يتعلق الأمر بضغط الدم. ليس طعمه مالحًا ، لكنه يحتوي على الكثير منه. هل تعلم أن شريحة واحدة من الخبز تحتوي على ما بين 80 و 230 ملليغرام؟ لذلك ، في المرة القادمة التي تتناول فيها شطيرة ، قد ترغب في الحد من تناولها لتجنب ارتفاع مستويات ضغط الدم لديك.

التوابل



أتحب الكاتشب؟ تبين أن كل هذه الصلصات تحتوي على الكثير من الملح ويمكن أن ترفع ضغط الدم، تأكد من قراءة المكونات المذكورة على ملصق الصلصات المفضلة لديك. حاول أن تبحث عن خيارات منخفضة الصوديوم.

الأغذية المصنعة



كل نظام غذائي يوصي الناس بتجنب الأطعمة المصنعة ، فالأطعمة المصنعة محملة بالمواد الكيميائية، السبب الحقيقي وراء حاجتك إلى تجنب هذه الأطعمة هو أن الأطعمة المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والسعرات الحرارية والسكر المضاف - وكلها ضارة بصحتك. من الأفضل تجنب الأطعمة المصنعة إذا كنت ترغب في مراقبة مستويات ضغط الدم لديك.

الجبن

في حين أن جميع منتجات الألبان ليست ضارة بمستويات ضغط الدم لديك ، يجب تجنب الجبن. وجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrition Journal أنه على الرغم من أن تناول منتجات الألبان لا يسبب ارتفاع ضغط الدم ، إلا أن الجبن المطبوخ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

الأطعمة الغنية بالدهون



من الواضح أن الدهون ليست كلها ضارة بصحتك! إنها لبنات بناء لخلاياك ومصدر جيد للطاقة، ومع ذلك ، يوصى عادةً بتناول الدهون غير المشبعة باعتدال ، مثل المكسرات والبذور والأسماك والأفوكادو ، مع تجنب الدهون المشبعة مثل الأطعمة المقلية واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان ضارة بصحتك. ترفع الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون ضغط الدم بشكل مباشر ، بالإضافة إلى خطر الإصابة بمشاكل أخرى مثل ارتفاع الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2.