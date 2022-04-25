أخبار × 24 ساعة.. فتح باب التقديم للالتحاق بالعمل بالمدارس الدولية للتكنولوجيا

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التموين: إيقاف خصم نسبة 10% من حصص دقيق المخابز أول مايو

الرئيس السيسى والملك عبد الله وبن زايد يناقشون الأزمة الروسية الأوكرانية

التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام وجلسة فض المظاريف 28 أبريل

"التموين" :ضبط شخص بالفيوم يتاجر في الأقماح المحلية ومصادرة 6 آلاف طن

"التعليم" تفتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا

التعليم تعلن طرق تقييم تلاميذ الصفوف الأولى لأبناء المصريين فى الخارج

وزيرة التضامن تعلن تنفيذ 14 ألف مشروع وإتاحة قروض للسيدات فى 2021

الصحة: توزيع فرق الانتشار السريع بالمحافظات لإغاثة المواطنين خلال الاحتفالات

الأرصاد: شبورة غدا على الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحرى

طقس شم النسيم.. غدا أجواء حارة بأغلب الأنحاء نهارا والعظمى بالقاهرة 31

الصحة تلغى إجازات طوارئ المستشفيات و1212 سيارة إسعاف لتأمين الاحتفالات

الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الفطر المبارك.. وتؤكد: فى حدود 10 دقائق

التعليم تعلن تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين

الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدا في المحافظات يوم الجمعة المقبل