"التموين" :ضبط شخص بالفيوم يتاجر في الأقماح المحلية ومصادرة 6 آلاف طن

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، مديريات التموين بالمحافظات المختلفة ‏بالتعاون مع مباحث التموين بمصادرة أى سيارة تقوم بنقل ‏القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح، و‏أن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح ‏لها قانونيا بتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ‏طبقاً للقرار الوزارى رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد ‏الاقماح المحلية هذا العام.



وقامت مديرية تموين الفيوم بضبط أحد الاشخاص قام ‏بتجميع الاقماح بقصد الاتجار بها بعيداً عن الجهات المسوقة ‏للقمح والتى أقرها الدكتور على المصيلحى ‏وزير التموين والتجارة الداخلية واصدر بشأنها قراراً وزارياً ‏لتنظيم عمليات توريد الاقماح إلى الجهات المسوقة بالصوامع ‏والشون المطورة والهناجر والبناكر المخصصة لذلك، وتم ‏مصادرة الكمية مع التاجر والتى تصل إلى 6 الاف طن ‏ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة، كما وجه وزير التموين ‏مباحث التموين لمصادرة السيارة أيضاً.

‏

يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزارى رقم 51 ‏لعام 2022 بشأن تنظيم تداول الأقماح المحلية لموسم حصاد ‏القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى ‏أى مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات ‏التسويق.‏