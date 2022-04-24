"التموين" :ضبط شخص بالفيوم يتاجر في الأقماح المحلية ومصادرة 6 آلاف طن

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بالمحافظات المختلفة بالتعاون مع مباحث التموين بمصادرة أى سيارة تقوم بنقل القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح، وأن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح لها قانونيا بتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقاً للقرار الوزارى رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد الاقماح المحلية هذا العام.
وقامت مديرية تموين الفيوم بضبط أحد الاشخاص قام بتجميع الاقماح بقصد الاتجار بها بعيداً عن الجهات المسوقة للقمح والتى أقرها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واصدر بشأنها قراراً وزارياً لتنظيم عمليات توريد الاقماح إلى الجهات المسوقة بالصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر المخصصة لذلك، وتم مصادرة الكمية مع التاجر والتى تصل إلى 6 الاف طن ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة، كما وجه وزير التموين مباحث التموين لمصادرة السيارة أيضاً.
يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزارى رقم 51 لعام 2022 بشأن تنظيم تداول الأقماح المحلية لموسم حصاد القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى أى مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
"التموين" :ضبط شخص بالفيوم يتاجر في الأقماح المحلية ومصادرة 6 آلاف طنالأحد، 24 أبريل 2022 05:06 م
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وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بالمحافظات المختلفة بالتعاون مع مباحث التموين بمصادرة أى سيارة تقوم بنقل القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح، وأن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح لها قانونيا بتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقاً للقرار الوزارى رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد الاقماح المحلية هذا العام.
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