اليوم السابع
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عايز دهون البطن تختفى.. خليك فى السبانخ

السبت، 23 أبريل 2022 09:00 م
عايز دهون البطن تختفى.. خليك فى السبانخ السبانخ للتخلص من دهون البطن
كتبت ميرفت رشاد

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قد تكون محاولة خسارة دهون البطن عملية محبطة ، يتطلب فقدان الدهون الحشوية ، وهي النوع الضار من الدهون الموجودة حول أعضاء البطن ، تغييرًا ثابتًا في نمط الحياة وعادات الأكل، على سبيل المثال ، قد يكون دمج المزيد من الألياف والبروتين ، والحد من استهلاكك للدهون غير المشبعة والسكر المضاف ، وممارسة الرياضة ،إحدى الطرق التي يمكنك القيام بذلك هي دمج المزيد من الخضروات في كل وجبة من وجباتك، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الخضروات غنية بالألياف والعناصر الغذائية والمعادن القيمة الأخرى ، مما يجعلها طعامًا مهمًا يجب تضمينه في روتينك الغذائي، فإن  أفضل خضروات لمساعدتك على تحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن وتقليص دهون البطن هي السبانخ ، فهى مليئة بالعناصر الغذائية ، مما يجعلها مغذية جدًا وصحية لجسمك، إنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وكلها مرتبطة بتقليص دهون البطن.

السبانخ غني بالألياف:
 

أحد الأشياء التي تجعل السبانخ من أفضل الخضروات لفقدان الوزن والحفاظ على الصحة العامة هو محتواها العالي من الألياف ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن السبانخ نبات منخفض السعرات الحرارية ، ولكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية جدًا من الألياف، يساعدك تناول الألياف على الشعور بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام، كما تساعد الألياف أيضًا على هضم الطعام وامتصاصه ، مما يساعد في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك تحت السيطرة.

يحتوي على نسبة عالية من البروتين:
 

بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف ، فإن السبانخ مليئة بالبروتين أيضًا وللحصول على أكبر دفعة من البروتين ، يوصي البعض بتناوله مطبوخًا ، حيث أن كوبًا واحدًا من السبانخ المطبوخة يساوي حوالي 5 جرامات من البروتين، مما يساعدك على تقليل الدهون ، وبناء العضلات الخالية من الدهون ، والشعور بالشبع ، تمامًا مثل الألياف ، والحصول على البروتين يساعدك فى تقليص دهون البطن .


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