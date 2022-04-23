اليوم السابع
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السبت، 23 أبريل 2022 05:56 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الصحة: متوسط الإصابات بكورونا اليومى 89 حالة و6 وفيات

السبت، 23 أبريل 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: متوسط الإصابات بكورونا اليومى 89 حالة و6 وفيات فيروس كورونا
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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