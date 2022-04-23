حصاد الوزارات.. الصحة: متوسط الإصابات بكورونا اليومى 89 حالة و6 وفيات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.
حصاد الوزارات.. الصحة: متوسط الإصابات بكورونا اليومى 89 حالة و6 وفياتالسبت، 23 أبريل 2022 05:00 م
فيروس كورونا
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