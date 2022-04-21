شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، الخميس، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

الصحة تعلن موقف مصر من الالتهاب الكبدى الغامض وتؤكد : لايوجد خطر

التعليم تعلن مواعيد تدريب المعلمين على منصة التدريبات الإلكترونية