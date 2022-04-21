اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 05:15 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الصحة تعلن موقف مصر من الالتهاب الكبدى الغامض

الخميس، 21 أبريل 2022 04:40 م
حصاد الوزارات.. الصحة تعلن موقف مصر من الالتهاب الكبدى الغامض وزاره الصحة - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، الخميس، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

 

الصحة تعلن موقف مصر من الالتهاب الكبدى الغامض وتؤكد : لايوجد خطر

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الاوقاف

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التعليم

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