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الصحة تعلن موقف مصر من الالتهاب الكبدى الغامض وتؤكد : لايوجد خطر

الخميس، 21 أبريل 2022 04:24 م
الصحة تعلن موقف مصر من الالتهاب الكبدى الغامض وتؤكد : لايوجد خطر وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على متابعة الأحداث الصحية العالمية التي يتم نشرها على موقع منظمة الصحة العالمية والمواقع الأخرى، بهدف رصد المستجدات على الساحة الدولية، فيما يخص الأحداث الصحية.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عبر موقعها الرسمي عن رصد عدد 91 حالة مصابة بالتهاب كبدي غير معروف السبب، ومنهم (74 حالة في بريطانيا، 9 حالات في الولايات المتحدة الأمريكية، 5 حالات في آيرلندا، 3 حالات في إسبانيا) بالإضافة إلى عدد من الإصابات في الدنمارك وهولندا، مؤكداً أنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث أي حالات وفاة بين تلك الحالات ولا يوجد خطر من انتقال المرض من شخص لشخص حتى تاريخه.
 
وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم من خلال قطاع الطب الوقائي بالمتابعة المستمرة للأحداث الصحية وترصدها بشكل روتيني من خلال منظومة الترصد القومية على جميع المستويات داخل جمهورية مصر العربية، عبر البرنامج الالكتروني الوطني لترصد الأمراض، ومنظومة الترصد عبر الحدث، مؤكدا عدم وجود أي حالات من الالتهاب الكبدي غير المعروف، داخل مصر.
 
وأوضح «عبدالغفار» أنه حرصا من القطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان على تحديث المعلومات الصحية وتوعية جميع المسئولين الصحيين بأي مستجدات تطرأ في مجال الصحة على الصعيد العالمي، فقد تم تعميم منشور علمي على جميع المستشفيات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية بهدف زيادة وعي العاملين، وفي إطار الإجراءت الوقائية والاحترازية المتبعة حال الإبلاغ من خلال منظمة الصحة العالمية أو الجهات الصحية الدولية عن أي حدث صحي.
 
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مواصلة المتابعة والرصد المستمر لكافة الأحداث الصحية على المستوى المحلي والإقليمي والدولى.

الصحة

الصحة العالمية

الالتهاب الكبدى الغامض

اليوم السابع بلس

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